İspanyol Kaleci Raul Ramirez Hastanede Hayatını Kaybetti

İspanya'nın 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez, hastanede hayatını kaybetti. Olay, 27 Eylül'deki maçta meydana geldi.

CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
