10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! İspanyol gazeteci özür dilemek zorunda kaldı

Geçirdiği kayak kazası sonrası yaklaşık 10 yıldır tedavi gören Formula 1 pilotu Michael Schumacher için İspanyol gazeteci Antonio Lobato, skandal bir şaka yaptı. Lobato yayın sırasında, "Adrian Newey (Red Bull mühendisi) titriyor çünkü Antonio Lobato geliyor." sözlerine "Bırakın Michael titresin ama Michael değil çünkü o titreyemez." cevabını verdi. Büyük tepki çeken şakası sonrası Lobato, özür diledi.

İspanyol gazeteci Antonio Lobato'ya Formula 1 pilotu Michael Schumacher için yaptığı skandal şaka sonrası tepki yağdı. Lobato tepkilerin ardından çektiği bir videoyla Michael Schumacher'ın ailesi ve kamuoyundan özür diledi.

"O TİTREYEMEZ"

Antonio Lobato yayın sırasında Toni Cuquerella'nın "Adrian Newey (Red Bull mühendisi) titriyor çünkü Antonio Lobato geliyor" sözlerine, "Bırakın Michael titresin ama Michael değil çünkü o titreyemez." ifadesini kullanarak cevap verdi.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Skandal sözleri sonrası Antonio Lobato'ya tepki yağdı. Özür dilemek zorunda kalan Lobato, Michael Schumacher'ın ailesi ve kamuoyuna seslendiği bir video paylaştı.

Antonio Lobato