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İspanyol futbolcu, kadın maskota cinsel istismarda bulundu

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İspanyol futbolcu Hugo Mallo, Espanyol'un 'muhabbet kuşu' kadın maskotuna cinsel istismardan suçlu bulundu ve 20 ay boyunca günde 10 euro ödemeye mahkum edildi.

Barselona 19. Ceza Mahkemesi hakimi, eski Celta kaptanının 24 Nisan 2019'da RCDE Stadı'nda Espanyol'un maskotu olarak görev yapan kişiye karşı işlediği suçla ilgili cezasını açıkladı.

KADIN MASKOTA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

İspanyol futbolcu Hugo Mallo, Nisan 2019'da Cornellà de RCDE Stadyumu'nda Espanyol ile Celta de Vigo arasında oynanan maç öncesi selamlama sırasında statta muhabbet kuşu kılığında maskot olarak çalışan bir kadının göğüslerine dokunduğu için cinsel istismar suçuyla yargılandı.

20 AY BOYUNCA GÜNDE 10 EURO ÖDEYECEK

Mahkeme Hugo Mallo'yu, kuş kıyafeti giyen ve maskot olarak çalışan kadının rızası dışında göğüslerine dokunması nedeniyle cinsel istismardan suçlu buldu.

Şu anda Yunanistan ekibi Aris Thessaloniki'de forma giyen Hugo Mallo, cinsel istismardan suçlu bulunarak 20 ay boyunca günde 10 Euro para cezasına çarptırıldı . Mahkeme ayrıca mağdura 1.000 Euro daha ödenmesi ve cezai sürecin tüm masraflarının karşılamasına hükmetti. Hugo Mallo'ya verilen toplam ceza 6 bin Euro'nun üzerinde olacak.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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