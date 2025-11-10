Haberler

İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

İspanyol devi Atletico Madrid satıldı
İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Atletico Madrid, beklenmedik bir gelişmeyle el değiştirdi. Kulübün çoğunluk hisseleri, uluslararası yatırım şirketi Apollo Sports Capital tarafından satın alındı.

  • Atletico Madrid'in %65.98 hissesi Apollo Sports Capital tarafından satın alındı.
  • Hisse devir işlemleri 2026 yılında tamamlanacak.
  • Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil ve başkanı Enrique Cerezo görevlerine devam edecek.

La Liga'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'de beklenmedik bir yönetim değişimi yaşandı. Kulübün çoğunluk hissesi, sürpriz bir hamleyle Apollo Sports Capital'e devredildi.

ATLETICO MADRID, APOLLO SPORTS CAPITAL'E SATILDI

Atletico Madrid hisselerinin %65.98'lik kısmı Atletico HoldCo adlı şirketin elinde bulunuyordu ancak çoğunluk hissekulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Apollo Sports Capital tarafından alındı. Apollo Sports Capital, hisselerin büyük bir çoğunluğunu satın aldı ve kulüpteki en yetkili paydaş haline geldi.

SATIŞ 2026'DA TAMAMLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Hisselerin Apollo Sports Capital'e devir işlemleri 2026 yılında tamamlanacak. Öte yandan Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil ile başkanı Enrique Cerezo'nun mevcut görevlerine devam edeceği belirtildi.

