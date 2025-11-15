Haberler

İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında İspanya, Gürcistan'ı Tiflis'te 4-0 mağlup etti ve Dünya Kupası elemelerindeki 5. maçını da gol yemeden kazandı.

  • İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Gürcistan'ı 4-0 yendi.
  • İspanya'nın golleri Mikel Oyarzabal (11. ve 63. dakika), Martin Zubimendi (22. dakika) ve Ferran Torres (34. dakika) tarafından atıldı.
  • İspanya, Dünya Kupası elemelerinde beşinci maçını gol yemeden kazanarak puanını 15'e yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Tiflis Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi ispanya, 4-0'lık skorla kazandı.

İSPANYA FARK ATTI

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.

GOL YEMEDEN BEŞİNCİ ZAFER

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı beşinci maçını da kalesini gole kapatarak kazanan İspanya, puanını 15'e yükseltti. Gürcistan ise 3 puanda kaldı ve Dünya Kupası hayallerine veda etti. İspanya, son maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak. Gürcistan, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

