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İspanya, Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu açılış maçında İspanya, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu açılış karşılaşmasında İspanya ile Yeşil Burun Adalar'ı golsüz berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu açılış karşılaşmasında İspanya ile Yeşil Burun Adalar'ı karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayan mücadelede Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh düdük çaldı. İspanya, maçın tamamında üstün oyun sergilese de kilidi açamadı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. Yeşil Burun Adaları'nda 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes maça kaptan olarak ilk 11'de çıkarken, Başakşehir FK'nın futbolcusu Nuno da Costa 61'inci dakikada Dailon Livramento'nun yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral da karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı, Wagner Pina ise süre alamadı. Bu sonucun ardından favori olarak gösterilen İspanya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında puan kaybı yaşarken, Yeşil Burun Adaları turnuvaya 1 puanla başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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