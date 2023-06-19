UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Daha önce Fransa ve Portekiz'in şampiyon olduğu Uluslar Ligi'nde İspanya, ilk kez kupa zaferi yaşadı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

FUENT KUPAYA DOYMUYOR

Mücadelenin 120 dakikalık bölümünde gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucunda Hırvatistan'ı 5-4 yenen İspanya kupanın sahibi oldu. 2022 UEFA Dünya Kupası'nı sonrası görevinden ayrılan Teknik Direktör Luis Enrique yerine İspanya U21 Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Luis de la Fuent göreve getirilmişti. İspanyol çalıştırıcı, U19 ve U21 İspanya Milli Takımı'yla yaşadığı Avrupa şampiyonluğu sonrası, İspanya Milli Takımı'yla da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

İSPANYA İLK KEZ ŞAMPİYON

UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.