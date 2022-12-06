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İspanya'nın en ağır gecesi! Beşiktaşlı yıldızın ülkesi, Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Spor Haberleri

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Fas, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fas kalecisi Yassine Bounou, penaltı atışlarında İspanya'nın futbolcularına geçit vermedi. Beşiktaşlı Romain Saiss'in ülkesi Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında Fas ile İspanya kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Kaleci Yassine Bounou, İspanya karşısında 2 penaltı kurtardı. Penaltıları 3-0 kazanan Fas, tarihinde ilk Dünya Kupası çeyrek finaline çıkardı.

İspanya'nın en ağır gecesi! Fas, Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Fas'ın Beşiktaşlı kaptanı Romain Saiss, gösterdiği performansla parmak ısırttı. Saiss İspanyollara tek başına duvar ördü.

İlk maçında Kosta Rika'yı 7-0 gibi bir skorla mağlup eden İspanya, kalan 3 maçını kazanamadı ve Dünya Kupası'na veda etti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İspanya Fas Spor Haberler

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