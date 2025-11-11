Haberler

İspanya, Lamine Yamal'ı Aday Kadrodan Çıkardı

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ı konuk edecek İspanya, 18 yaşındaki golcü Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Yamal, kasık rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek İspanya'da 18 yaşındaki golcü futbolcu Lamine Yamal'ın sakatlık gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlarda kadrodan çıkarıldı." denildi.

Açıklamada, "RFEF Sağlık Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Elemelerdeki E Grubu maçında, 15 Kasım'da Gürcistan deplasmanına gidecek olan İspanya, 18 Kasım'da ise Türkiye'yi konuk edecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
