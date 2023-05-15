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İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona

Spor Haberleri

İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.

İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu. 34. hafta mücadelesinde Espanyol'a konuk olan Barcelona, maçı 4-2 kazanarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid'in 14 puan önünde yer alan Katalan devi, ezeli rakibinin şampiyonluk serisini bitirdi.

Efsane futbolcu Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona, tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu elde etti.

Barcelona'da bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 31 gol ve 7 asistlik performansla takımının en golcü futbolcusu oldu.

İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona

Ligde 27. kez zafere ulaşan Barcelona'yı, Real Madrid de, "2022-2023 sezonu şampiyonu Barcelona'yı tebrik ederiz" sözleriyle tebrik etti.

Futbolculuğunda Barcelona ile sayısız kupa kazanan Xavi, teknik direktör olarak da lig şampiyonluğuna uzandı. Xavi, Ancelotti ve Simeone gibi tecrübeli rakiplerini mağlup etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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