UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya, Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İspanya ve Almanya, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında başkent Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Rakibini Claudia Pina (2) ve Victoria Lopez Serrano'nun golleriyle 3-0 mağlup eden İspanya, turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon oldu.