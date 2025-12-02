UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu
İspanya, Kadınlar Uluslar Ligi finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti. Maçta İspanya'nın gollerini Claudia Pina (2) ve Victoria Lopez Serrano attı.
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya, Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İspanya ve Almanya, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında başkent Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Rakibini Claudia Pina (2) ve Victoria Lopez Serrano'nun golleriyle 3-0 mağlup eden İspanya, turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
