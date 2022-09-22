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İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı D-Smart'ta

Spor Haberleri

İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı D-Smart'ta

İspanya'da her sene sezon öncesi düzenlenen İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı bu hafta sonu D-Smart'ta yaşanacak.

İspanya'da her sene sezon öncesi düzenlenen İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı bu hafta sonu D-Smart'ta yaşanacak.

İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı D-Smart'ta yayınlanacak. 24 Eylül Cumartesi günü iki yarı final maçı oynanacak. Saat 19.30'da başlayacak Real Betis - Real Madrid mücadelesi 82. Kanal Spor Smart 2'den, saat 22.30'da başlayacak Barcelona - Badalona karşılaşması ise 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak ekrana gelecek. Süper Kupa'nın sahibini belirleyecek final maçı ise 25 Eylül Pazar günü saat 19.30'da 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak izlenebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Süper Kupa basketbol İspanya D Smart Spor Haberler

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