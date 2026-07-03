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İspanya, Avusturya'yı 3 golle geçip son 16 turuna yükseldi

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2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Oyarzabal ve Pedro'nun golleriyle galip gelen İspanya, turnuvada kalesinde gol görmedi.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetti. İspanya, 36'ncı dakikada Oyarzabal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 66'ncı dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Alex Baena'nın ortasında Pedro, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Oyarzabal, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

İSPANYA KALESİNİ GOLE KAPATTI

İspanya, grup aşamasında oynadığı 3 maçta 5 gol atarken kalesinde gol görmedi. Avusturya'yı son 32 turunda 3-0 mağlup ederek yoluna devam eden İspanya, bu karşılaşmada da rakibine gol şansı tanımadı. Böylece İspanyol ekibi, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçın tamamında kalesini gole kapatmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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