İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

Adı transfer döneminde Süper Lig'in son şampiyonu Joao Felix, sürpriz bir paylaşımda bulundu.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN PAYLAŞTI

İstanbul'a gelen Joao Felix, boğazdan Türk bayraklı fotoğrafı sosyal mepaylaştı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a gezmeye geldiği ve tatil yaptıktan sonra aracı menajerlerle görüştüğü iddia edildi. Felix'in bu görüşmelerin ardından Türkiye'den ayrıldığı ifade edildi.

CHELSEA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İngiliz devi Chelsea, Portekizli yıldızı bu yaz transfer döneminde elinden çıkarmak istiyor. Londra ekibinin 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Chelsea'nin gelecek kiralık teklifleri kapalı olduğu bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea ve Milan ile 41 maça çıkan Felix, 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.