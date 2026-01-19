Haberler

İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Corendon Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Maestro'ya dev bir talip daha çıktı. Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın takımdan ayrılması durumunda bu boşluğu 22 yaşındaki genç oyuncu Maestro ile doldurmayı hedefliyor.

  • Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Maestro'yu transfer etmek istiyor.
  • Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferinden gelecek bonservis bedelini Maestro transferinde kullanmayı planlıyor.
  • Braga, Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için 7.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

İsmi uzun süre boyunca orta saha arayan Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılanCorendon Alanyaspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Maestro'ya dev bir talip daha çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN MAESTRO'YA KANCA

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha planlamaları kapsamında rotasını Maestro'ya çevirdi.

DEMİR EGE YERİNE MAESTRO

Portekiz Ligi ekibi Braga, Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz için siyah-beyazlılara 7.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Başkan Serdal Adalı, basın toplantısında açıklama yaparak 21 yaşındaki futbolcunun Portekiz'e gitmek istediğini dile getirmişti. Bu doğrultuda Demir Ege'nin Braga'ya gitmesi beklenirken, siyah-beyazlı kurmaylar da o bölgedeki boşluğu Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Maestro ile doldurmayı istiyor.

TEKLİF YAPILACAK

Siyah-beyazlıların Demir Ege'den gelecek bonservis bedeli Maestro transferinde kullanarak genç oyuncuya imza attırmayı hedeflediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Maestro için Akdeniz ekibinin kapısını kısa süre içerisinde çalması bekleniyor.

Cemre Yıldız
