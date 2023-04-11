İsmi Chelsea ile anılan Ancelotti: Geri dönmem mümkün değil

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Chelsea maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, "Üzgünüm, ben bir Chelsea taraftarıyım ancak geri dönmem mümkün değil. Frank Lampard'ın orada çok iyi iş çıkaracağını düşünüyorum." dedi.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TAKIM YÖNETİMİ KONUSUNDA İYİYİMDİR"

Takımı değerlendiren Ancelotti, "Takım yönetimi konusunda gerçekten iyiyimdir ancak şu anda farklı bir durum var. Takımımız çok iyi çalışıyor ve bu yıl da kupayı alırsak 2 yıl üst üste şampiyon olmuş olacağız. Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamamış takımların olduğunu düşündüğümüzde fena bir durumda değiliz." dedi.

"MALDİNİ'Yİ BU DÜNYADAKİ ÇOĞU ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"

Paola Maldini ve İstanbul'daki final hakkında konuşan Ancelotti, "Paola ve İstanbul'u aynı anda düşünmek bana güzel hatıralar canlandırmıyor. Özellikle de 2005'de olan... Maldini'yi bu dünyadaki çoğu şeyden fazla seviyorum, o benim kaptanım ve yoldaşımdı. Eğer doğum günümde (Şampiyonlar Ligi finali günü) görüşebilirsek çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

"FEDE, ÖZEL BİR İNSAN"

Villarreal maçının ardından rakip oyuncuyu yumrukladığı gerekçesiyle gündem olan Valverde'nin durumuna değinen Ancelotti, "Fede iyi durumda. Onu çok motive gördüm ve çok iyi çalışıyor. Fede'yi çok iyi tanıyorum ve özel bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yaşananlar hakkında bir yorumda bulunmayacağım." dedi.

CHELSEA İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Gelecek sezon Chelsea'nin başına geçeceği iddialarını yanıtlayan Ancelotti, "Üzgünüm, ben bir Chelsea taraftarıyım ancak geri dönmem mümkün değil. Frank Lampard'ın orada çok iyi iş çıkaracağını düşünüyorum." dedi.