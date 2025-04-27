- İsmet Taşdemir : "İstenmediğimi hissedersem kalmam"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güvenilmediğini ya da istenmediğini hissedersem kalmam" dedi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu geçen hafta garantileyen ve Süper Lig vizesi alan Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir oyunu değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taşdemir, "Futbolun gerçeğini yaşıyoruz. Rahatlığın futbola yaramadığını bir kez daha gördük. Bugün futbolcu kardeşlerim bize yakışmayan oyunla başladı. Daha sonra telafi etmek istediler ama yetmedi. Bu arkadaşlarımızın bir kötü oynama hakları vardı. İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarı bize yakışır şekilde oynadık ama sonunu getiremedik. İlk defa taraftarımız karşısında yenildiğimiz için çok üzgünüz. Son 2 maçımız kaldı. Böyle oyunla değil, bize yakışan oyunla tamamlayıp ligi bitirmek istiyoruz" dedi.

"İstenmediğimi hissedersem kalmam"

Süper Lig'de Kocaelispor ile devam edip etmeme konusundaki soruya yanıt veren başarılı teknik adam İsmet Taşdemir, "Bizim görüşmede konuştuklarımız; takım şampiyon olamazsa tazminatsız fesih hakkına iki tarafın da sahip olmasıydı. Şampiyon olursak da devam etme yönündeydi. Anlaşmalar yapılıyor, hepimiz profesyoneliz ama kendi adıma şunu diyebilirim ki bana güvenilmediğini hissettiğim, benimle olmak istenmediğini hissettiğimde kalmam. Burada çok güzel vakit geçirdik, başarılı da olduk. Negatif bir davranış ya da tutum hissetmedim. Ama 2 maçımız var. Oturalım, bakalım. Yönetimimiz Süper Lig ile alakalı hedeflerini doğru bir şekilde masaya yatırmalı. Sonra saha için, hocasıyla oturup istişare edip belli yere getirmeli. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Kocaelispor'un menfaatleri için ne gerekiyorsa o yapılır" yanıtını verdi.