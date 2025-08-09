İsmet Taşdemir: 'İstediğimiz Oyunu Oynayamadık'

İsmet Taşdemir: 'İstediğimiz Oyunu Oynayamadık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray'a 3-0 mağlup olmanın ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Taşdemir, kötü oyun ve sakatlıklar nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3-0 mağlup bitirdikleri Galatasaray maçının ardından, "İstediğimiz oyunu oynayamadık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in ilk karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, mağlubiyet ve kötü oyun nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Taşdemir, "Bizim açımızdan istediğimiz oyunu oynayamadık. Eksiklerimiz var. Ligin ilk maçı, yönetimimizle eksiklerimizi tamamlamak için istişare halindeyiz. Bugün kötü oynadık. İstediklerimizi oyun genelinde yapamadık. Maçta sakatlık yaşayan Mbakata'nın çapraz bağlarında sıkıntı var. Büyük ihtimalle sezonu kapattı, çapraz bağda sıkıntı var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü müstehcen film izledi, sonraki hareketi daha da skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na yumruklu saldırı

"Esrar çetesi" dediği kişiler, belediye başkanını yumrukladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.