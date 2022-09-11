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İsmet Taşdemir: "Altay, galibiyeti hak etti"

Spor Haberleri

- İsmet Taşdemir: "Altay, galibiyeti hak etti" Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Altay maçının ardından yaptığı açıklamada Altay'ın galibiyeti hak ettiğini belirterek, takım olarak eksik kaldıklarını söyledi.

- İsmet Taşdemir : " Altay, galibiyeti hak etti"

İZMİR - Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Altay maçının ardından yaptığı açıklamada Altay'ın galibiyeti hak ettiğini belirterek, takım olarak eksik kaldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta maçında Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.

İsmet Taşdemir, "Rakibimiz çok doğru oynadı, doğru kapattı ve iyi mücadele ettiler. Yüreklerini ortaya koydular diyebilirim. Bundan önceki maçlarımıza nazaran biz bugün birazcık daha eksik kaldık. Oyunun geneli ortada geçse bile rakibimiz kısmen bizden daha üstündü. Altay galibiyeti hak etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor

İsmet Taşdemir Altay Spor Haberler

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