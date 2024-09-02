İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz'ın pozunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler, 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak olan A Millî Takımımız, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

BİZİM ÇOCUKLARDAN ÖRNEK HAREKET

Burada Fenerbahçeli İsmail Yüksek ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın birbirlerine sarılarak verdiği poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve "ezeli rekabet, edebi bir dostluk" sözünü akıllara getirdi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Yüksek ile Yılmaz'ın beraber verdikleri poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Birbirlerine sarılarak poz veren milli yıldızlarımıza, "İşte bu", "Ebedi dostluk ezeli rekabet", "Maşallah size" şeklinde yorumlar geldi.