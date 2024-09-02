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İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz'ın pozunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Süper Lig devleri Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek ile Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın beraber verdikleri poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Birbirlerine sarılarak poz veren milli yıldızlarımıza "İşte bu", "Ezeli rekabet ebedi dostluk", "Maşallah size" şeklinde yorumlar geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler, 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak olan A Millî Takımımız, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

BİZİM ÇOCUKLARDAN ÖRNEK HAREKET

Burada Fenerbahçeli İsmail Yüksek ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın birbirlerine sarılarak verdiği poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve "ezeli rekabet, edebi bir dostluk" sözünü akıllara getirdi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Yüksek ile Yılmaz'ın beraber verdikleri poz futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Birbirlerine sarılarak poz veren milli yıldızlarımıza, "İşte bu", "Ebedi dostluk ezeli rekabet", "Maşallah size" şeklinde yorumlar geldi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Alpingo Bey:

Edebi dostluk ne ya

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Serra:

Iste bizim cocuklar iste iki kulubümüzün yildizlarindan tüm ülkeye örnek olacak hareket. Bize de bu yakisir zaten. Hakikaten de MasALLAH size. Sadece birlikte olanlar basariya kosarlar. Ayni bizim cocuklar gibi. Hangi takimi tutarsak tutalim Ismail ve Baris her daim ayri bir yerde olacak (diger Cocuklarimiz gibi)

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