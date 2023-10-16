İsmail Yüksek, Letonya maçı sonrası yaşadıklarına inanamadı: 4 yıl önce söyleseler gülerdim

İsmail Yüksek, A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilediği Letonya karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların son 2 maçına performansıyla damga vuran Yüksek, "4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım'da İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A İNANDIM ÇALIŞTIM"

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. EURO2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler, aklımdan bile geçirmezdim." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Yüksek ayrıca, "Bu maçın kilidi sabırdı. Sonunda golü bulacağımızı biliyorduk. Çok şükür kazandık. Ülkemize armağan olsun. Ülkemizi biraz sevindirdiysek, ne mutlu bize." dedi.