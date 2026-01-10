Haberler

İsmail Yüksek: "Hak eden kazandı"

Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Turkcell Süper Kupa zaferini değerlendirirken, takımın başarısını hak ettiğini ve bu kupayı çocuklara armağan ettiğini söyledi. Taraftarların desteği ile birlikte mücadele ruhuyla kazandıklarını vurguladı.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Turkcell Süper Kupa'yı aldıkları için çok olduklarını belirterek, hak edenin kazandığını söyledi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, "Bu sezon kötü günler yaşadık. Taraftarımıza da kötü günler de yaşattık. İnşallah güzel günlerin başlangıcı bugün olur. Çocukken Fenerbahçe maçlarını kaybettiğinde okula çubuklu formayla gitmek isterdik. Bu kupa, o çocuklara armağan olsun. İnşallah sezon sonu okullarında lig şampiyonluğuyla kutlarlar. Çok mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Maçın başından, sonuna kadar mükemmel bir mücadele ve istek vardı. Hak eden kazandı. Oynayan, oynamayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bu takım, bu başarıyı hak ediyor"

Bu senenin kendisi için farklı geçtiğini söyleyen Yüksek, "Sahada daha da istekli olduğumu düşünüyorum. Hocamızın benden istedikleriyle farklı bir İsmail izletmeye çalışıyorum. Oynadığım zaman sahada en iyi İsmail'i göstermek istiyorum. Oynamadığım zaman da takıma destek veren bir İsmail olmak istiyorum. Bu takım, bu başarıyı hak ediyor. Oynayan oynamayan herkes başarıyı istiyor. En önemlisi de bu. Hocam zaman zaman ceza sahası içine koşu yap diyor. Eskiden 8 numara oynuyordum. Oradan kalan isteğim var. 6, 8 ne oynamışım fark etmez, önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması" şeklinde konuştu.

Yeni transferlerle ilgili sorulan soruya 26 yaşındaki futbolcu, "Devre arasında gelen oyuncularımız çok katkı sağladı. Guendouzi müthiş oynadı. Musaba, geçen hafta mükemmel maç çıkardı. Onları tebrik ediyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadı. Mert abi hepsini tebrik ediyorum. Mert ağabey de takıma ağabeylik yapma konusunda mükemmel bir isim. Geçmişte Fenerbahçe ile özdeşmiş biri. Bu kupa onlar için fragman olur yani" ifadelerini kullandı.

"Başarıyı getiren aile ortamı"

Başarıyı getiren şeyin aile ortamı olduğunu vurgulayan İsmail Yüksek, "Birbirimize saygımız üst seviyede. Saha içinde de bunu en iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Hata yapan arkadaşının arkasını kollamaya çalışan bir takım var. Bence başarıyı da bu getirir" açıklamasında bulundu.

Tribünleri dolduran taraftarlarla ilgili de sarı-lacivertli oyuncu, "Onları tribünde görünce gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Bu havada buraya gelen binlerce tarafımıza teşekkür ederim. Televizyon başında bizlerden dualarını eksik etmeyen milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbir zaman bizi bırakmazlar ve böyle devam ederler" değerlendirmesinde bulundu.

"Psikolojik üstünlük size geçti mi?" sorusuna ise Yüksek, "Şu anda onu konuşmak doğru olmaz. Biz bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. İkinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz. Yeni yılın ilk kupasını aldık. Çok mutluyuz. İnşallah sezon sonu da mutlu olur" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
