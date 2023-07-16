İsmail Nezir ve Berke Akçam U23 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın ve gümüş madalya kazandırdı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen U23 Atletizm Şampiyonası'nda İsmail Nezir altın, Berke Akçam ise gümüş madalya kazanarak Türkiye adına tarihte ilk kez kürsüye çıkan isimler oldular. İki sporcu, finalde birinci ve ikinci sıraları alarak büyük bir başarı elde etti.