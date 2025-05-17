İsmail Nezir Elmas Lig'de Gümüş Madalya Kazandı

İsmail Nezir Elmas Lig'de Gümüş Madalya Kazandı
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Milli atlet İsmail Nezir, Katar'da düzenlenen Elmas Lig'de erkekler 400 metre engelde sezonun en iyi derecesi olan 49.40 ile gümüş madalya kazandı. Berke Akçam yedinci, Tuğba Danışmaz ise kadınlar üç adım atlamada dördüncü sırayı elde etti.

Milli atlet İsmail Nezir, Katar'da düzenlenen Elmas Lig'de sezonun en iyi derecesine imza atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen Elmas Lig'de Türkiye adına kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, erkekler 400 metre engelde Berke Akçam ve İsmail Nezir yarıştı.

Organizasyonda erkekler 400 metre engelde İsmail Nezir, 49.40 ile sezonun en iyi derecesine imza atarak ikinci sırayı aldı. Erkekler 400 metre engelde yarışan diğer milli sporcu Berke Akçam ise 50.32'lik derecesiyle yedinci oldu.

Kadınlar üç adım atlamada mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz ise 14.03 metrelik derecesiyle 4. sırayı aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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