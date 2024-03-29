İsmail Kartal, Miha Zajc'ın biletini kesti: Kendine kulüp bul

Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezon istediği performansı alamadığı Miha Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Miha Zajc, beklenen performansı sergileyemediği için kulüpten ayrılma kararı aldı. Bu durum üzerine Fenerbahçe yönetimi, Zajc'ın menajeriyle bir görüşme yaparak oyuncunun yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 16 maça çıkarken, sadece 2 gol atabildi. Oyuncunun, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.