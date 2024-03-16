İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde olacak
Fenerbahçe'nin 9 yıldız futbolcusu, hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bu hafta sonu Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde kart sınırında olan yıldız futbolcular ise can sıkıyor.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEKLER
Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Kart sınırında olan futbolcular şu şekilde;
- Sebastian Szymanski
- Bright Osayi-Samuel
- Michy Batshuayi
- Rodrigo Becao
- Ferdi Kadıoğlu
- Cengiz Ünder
- Dusan Tadic
- Mert Müldür
- Edin Dzeko