İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde olacak

Süper Lig devi Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bu hafta sonu Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde kart sınırında olan yıldız futbolcular ise can sıkıyor.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEKLER

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kart sınırında olan futbolcular şu şekilde;