Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ederek, 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.

İsmail Kartal'ın takımı durdurulamıyor! Fenerbahçe, 64 yıl sonra bir ilki yaşadı

Süper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 15 karşılaşmanın tamamında galip gelen Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkardı.

64 YIL SONRA BİR İLK

Son olarak Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 64 yıl sonra bir ilki başardı.

GALİBİYET SAYISI ÖNE GEÇTİ

Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.