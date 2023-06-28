Hacdan erken dönmesi kafa karıştırdı! Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu ama herkesin aklında aynı endişe var

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın sarı-lacivertlilere imza atmak için hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, bu iddiayı gündeme taşıyarak Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını ifade etti.

Fenerbahçe ile 3'üncü dönemine başlayacak olan İsmail Kartal'ın sarı-lacivertlilere imza atmak için hac ibadetinden erken döndüğü iddia edildi. Bu iddia üzerine harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyon olamayacağını ifade ettiler.

TAKIMIN BAŞINA İSMAİL KARTAL GELDİ

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve takımın başına yeniden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de İsmail Kartal hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KARTAL, HAC İBADETİNİ YARIM MI BIRAKTI?

Gündeme gelen bazı haberlerde İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bırakarak sarı-lacivertlilere imza atmaya geldiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçti.

İşte o yorumlardan bazıları;