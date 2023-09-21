Bilekleri bükülmüyor! Fenerbahçe'den mükemmel seri

Fenerbahçe, son alınan Nordsjaelland galibiyetiyle bu sezon 11 maçta 11 galibiyet alarak mükemmel bir seriye imza attı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli takım, sezonun ilk resmi maçından itibaren toplam 11 maçta tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.

Son olarak Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezonki galibiyet serisi 11 maça çıktı.

BU SEZON 11 GALİBİYET

Sarı lacivertli takım Zimbru maçıyla başlayan bu sezonun resmi maç maratonunda toplam 11 maça çıkarken tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.

GOL DE YEMİYORLAR

26 Temmuz'da sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

İşte İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe;