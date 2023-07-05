İsmail Kartal imza töreninde hangi bölgelere transfer yapılacağını açık açık söyledi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili soruya cevap veren Kartal, "Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular alacağız. 3 bölgeye de transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 3. dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kartal, 3 bölgeye de transfer yapacaklarını belirtirken kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"3 BÖLGEYE DE TRANSFER YAPACAĞIZ"

İsmail Kartal, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular alacağız. 3 bölgeye de transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin! Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz Kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrası ayrılacaklar var. Yeni katılacaklar var.

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Takımda çok pozitif bir hava var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek ve Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz. Ayrıldığımda çok güzel, samimi bir ortam vardı. Ama tekrar geldim, birkaç gündür çalışıyorum.. Beni tanıyan oyuncularımızda iyi bir enerji var. Tanımayan oyuncular da mutlu, onlar da gelip sürekli benimle konuşuyor. Diyaloglarımızdan çok etkilendiler. Çok güzel bir ortam var.

"ALTAY BAYINDIR'IN SAKATLIĞI GEÇTİ"

Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.

"YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik! Şampiyonluk elimizden alındı! Kurşunlandık! İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız.

"ARDA GÜLER İLE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİ İLGİLENİYOR"

Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir."