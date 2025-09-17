İsmail Kartal sessizliğini bozdu: 99 puan 99 golle çıtayı yükseğe koyduk

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, teknik direktör seçimi sürecinde kendisinin yerine Domenico Tedesco'nun tercih edilmesi hakkında ilk kez konuştu.

"SUNUM YAPMADIM"

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre İsmail Kartal, kendisinin Fenerbahçe yönetimine herhangi bir sunum yapmadığını belirterek, "Ben Fenerbahçe'nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var, aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım." ifadelerini kullandı.

"99 PUAN 99 GOLLE ÇITAYI YÜKSEĞE KOYDUK"

Takımın yeni hocası Domenico Tedesco için de açıklamalarda bulunan Kartal, "Hangi başkanımız ve yöneticilerimiz kazanırsa onlara da yeni gelen hocamıza da başarılar diliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçe'ye ve hocamıza şampiyonluk yolunda başarı diliyorum, desteğimi de vermeye devam edeceğim. 99 puan, 99 golle çıtayı yükseğe koyduk. El elden üstedir, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisin yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor" dedi.