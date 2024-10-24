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İsmail Kartal'a yapılan teklifler ortaya çıktı

İsmail Kartal'a yapılan teklifler ortaya çıktı
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Son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ayrıldıktan sonra bazı teklifler almasına rağmen takım çalıştırmayan teknik direktör İsmail Kartal'a Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler geldiği ortaya çıktı.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyememişti. Kartal'ın sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra aldığı bazı teklifleri, bir dönem ekibinde yer alan Osman Zeki Korkmaz açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN VE AZERBAYCAN'DAN TEKLİF ALMIŞ

Ajansspor'a konuşan Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İsmail Kartal'ın iki farklı ülkeden aldığı teklifleri duyurdu. Kartal ile devamlı görüştüğünü belirten Korkmaz, deneyimli teknik direktörün Fenerbahçe sonrası Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler aldığını söyledi.

"DOĞRU PROJEYİ BEKLİYOR"

İsmail Kartal'ın doğru projeyi beklediğini kaydeden Osman Zeki Korkmaz, "İsmail Hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Osman Zeki Korkmaz Suudi Arabistan İsmail Kartal İstanbulspor Azerbaycan Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Elkin Kuset:

Morinyo’dan daha iyi teknik direktör….Fener bu yıl 90 puan toplayamaz….Turk olunca değerin anlaşılamıyor. Ali Koç popular olmak için yanlış kararlar alıyor. Bu işler para pul ile olmuyor, yabancı hayranlığına son vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Philip Cocu, Erwin Koeman vs. Fenerin basina getiren sistem değişmeli ….

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