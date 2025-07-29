İsmail Bereket U17 Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi İsmail Bereket, U17 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya maçında Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu.

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kilogramda mindere çıkan sporcu İsmail Bereket, ilk turda Hintli rakibi Samarth Govekar'ı 11-0, ikinci turda Çekyalı rakibi Stepan Danyel'i 9-0, çeyrek finalde ise Estonyalı Robert Kovalkov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü rakibine 2-1 mağlup olan sporcu, bronz madalya maçında ise Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu. - İSTANBUL