İsmail Bereket U17 Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Milli güreşçi İsmail Bereket, Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kilogramda bronz madalya maçında Azerbaycanlı rakibini 9-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Milli güreşçi İsmail Bereket, U17 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya maçında Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu.

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kilogramda mindere çıkan sporcu İsmail Bereket, ilk turda Hintli rakibi Samarth Govekar'ı 11-0, ikinci turda Çekyalı rakibi Stepan Danyel'i 9-0, çeyrek finalde ise Estonyalı Robert Kovalkov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü rakibine 2-1 mağlup olan sporcu, bronz madalya maçında ise Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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