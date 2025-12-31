İşletmesi TOSFED'e geçtikten sonra İstanbul Park'ta 7 yarış organizasyonu düzenlendi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın işletmesini üstlendikleri temmuz ayından beri pistte 7 farklı yarış hafta sonu düzenlendiğini söyledi.

Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon ve otomobil sporları camiası açısından 2025'te önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "2025'in sporumuz adına en önemli gelişmelerinden biri, yaz başından itibaren İstanbul Park'ın işletmesini üstlenmemizdi. 20 sene önce inşa edilen böylesine kıymetli bir tesis, uzun zamandır etkin şekilde kullanılamıyordu. Temmuz ayından itibaren pistte farklı branşlarda 7 ayrı yarış hafta sonu organize ettik. Yoğun çabalarımız neticesinde başlayan bu yeni dönemde, bize güvenen devletimizin verdiği sorumluluk çerçevesinde tek gayemiz, kamu faydasını önceliğimiz yaparak ülkemizin tek uluslararası yarış pistinin sporumuza, halkımıza ve spor turizmi vasıtasıyla ülkemize fayda sağlayacak şekilde işletilmesi." dedi.

TOSFED İstanbul Park'taki yarışlara gösterilen ilginin şevklerini daha da artırdığını dile getiren Üçlertoprağı, "31 binin üstünde seyirci ağırladığımız drift yarışları, tek günde 10 binden fazla seyircinin geldiği pist yarışları düzenledik. Dünya Rallikros Şampiyonası'nın Türkiye ayağında 22 binden fazla bilet satıldı. Bu yarışları dünyanın farklı yerlerindeki 5 milyon seyirci canlı yayında izledi. İlaveten F1 pisti gibi güvenli bir ortamda hız tutkularını kendi otomobillerini kullanarak yaşamak isteyen yarış meraklılarına pistin kapılarını açtığımız organizasyonlar, tamamen dolan kontenjanlarla yapılıyor. Bu gelişmelerin ilgisini çektiği Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), TOSFED'in son dönemde yakaladığı başarıları resmi hesaplarından yaklaşık 3 milyon takipçisiyle paylaştı." ifadelerini kullandı.

"Ayhancan Güven DTM'de şampiyon, Ali Türkkan JWRC'de 3'üncü oldu"

Üçlertoprağı, uluslararası serilerde yarışan Türk otomobil sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini hatırlatarak "TOSFED'in uzun yıllardır desteklediği milli sporcumuz Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ve şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sürücü oldu. Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) Ali Türkkan 3'üncü, Kerem Kazaz ise 4'üncü sırada sezonu tamamladı. Avrupa GT4 Serisi'nde Borusan Otomotiv Motorsport, takım olarak 2'nci, Berkay Besler de pilotlar klasmanında 3'üncü oldu. Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi'nde Team Texaco AMS genel klasmanda 2'nciliği aldı. İleride Formula serilerinde kendisinden başarılar beklediğimiz Alp Hasan Aksoy, Formula Trophy'yi kazanmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın başında hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi ve sporcu Ömer Tolon'un adını taşıyan 2025 sezonu boyunca 8 ulusal, 4 de mahalli şampiyona düzenlendiği bilgisini veren Üçlertoprağı, karting ve drift branşlarında Türkiye şampiyonalarının ulusal bir spor kanalından canlı yayınlandığını belirtti.

Üçlertoprağı, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında ise şunları kaydetti:

"FIA'nın hibe programına alınan Sıradaki Yetenek Projesi'nde elektrikli gokartlarla oluşturduğumuz ekip, 10 farklı lokasyonu gezdi. Proje sonunda orta öğretim döneminden keşfettiğimiz en hızlı iki gencimiz, gelecek sene Türkiye Karting Şampiyonası'nda tüm masrafları federasyonumuz tarafından karşılanarak yarışacak. 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projemizde bu yıl yaklaşık 600 gencimiz, otomobil sporlarıyla tanıştı. Marmara Üniversitesi ile sporcularımızın beslenme ve sağlıkları açısından 'Otomobil Sporlarında Hidrasyon ve Performans İlişkisi' üzerine çalışmaları sürdürdük. Formula Student organizasyonu kapsamında yarış otomobili üreten üniversite takımlarımızın TOSFED Körfez Pisti'nde yarışmalarını sağladık. Jandarma ve emniyet mensuplarımıza ileri sürüş eğitimleri vermeyi sürdürdük. TOSFED Körfez Pisti'nde Kocaeli Belediyesi ile işbirliği içinde özel bir organizasyon düzenleyerek engelli kardeşlerimize yarış heyecanı yaşattık."

"2026'da İstanbul Park'ı daha yoğun şekilde kullanmayı hedefliyoruz"

2019'dan bu yana TOSFED'i yöneten Üçlertoprağı, geldikleri noktanın planlı, azimli ve sabırlı bir çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayarak, "Federasyonumuzu kurumsal ve finansal altyapı bakımından daha kuvvetli hale getirmemiz, sporumuzun altyapısı üzerinde daha yoğun çalışmalar yapmamıza olanak tanıyor. Göreve geldiğimizde sadece bir sponsoru olan TOSFED'in bugün 20'ye yakın sponsoru bulunuyor." diye konuştu.

Gelecek yıla dair hedefleri de sorulan Üçlertoprağı, "Bu seneki tecrübe ve başarılarımızdan yola çıkarak bir yandan eğitim ve sporcu yetiştirmeye yönelik mevcut projelerimizi, sosyal sorumluluk girişimlerimizi geliştirmek, diğer yandan sporumuza ve daha geniş perspektifte toplumumuza fayda sağlayacak bazı projeler için çalışıyoruz. 2026'da özellikle TOSFED İstanbul Park'ı daha yoğun şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca sporcularımız ve takımlarımızın, her sene olduğu gibi Avrupa ve dünyadaki çeşitli şampiyonalarda dereceye girmeye devam etmelerini bekliyoruz." yanıtını verdi.