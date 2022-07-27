İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak - Haberler

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İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak

İslami Dayanışma Oyunlarında tatamiye çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya'da gerçekleştirilecek olan İslami Dayanışma Oyunları Karate Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya'da gerçekleştirilecek olan İslami Dayanışma Oyunları Karate Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Milli takım bünyesinde şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Şen, +84 kilogramda tatamiye çıkacak. Konya'da düzenlenecek olan oyunlara İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Milli Takım Fatih Şen Konya Spor Haberler

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