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İskoçya Lig Kupası'nda Celtic'i 3-0 yenen Rangers, yarı finale yükseldi

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İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Celtic'i 3-0 yenen Rangers yarı finale yükseldi.

İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Celtic'i 3-0 yenen Rangers yarı finale yükseldi.

Ibrox Stadı'nda oynanan "Old Firm" derbisinde ev sahibi ekip, 23. dakikada Dan Neil'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Rangers, 59. dakikada Kevin Kelsy ve 76. dakikada Dan Neil'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Rangers; Aberdeen, Hearts ve Hibernian'ın ardından yarı finale adını yazdıran son takım oldu.

Kaynak: AA
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