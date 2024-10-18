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İskoç Taraftar Ricky Marshall, Eskişehirspor Maçını İzlemek İçin Türkiye'ye Geldi

İskoç Taraftar Ricky Marshall, Eskişehirspor Maçını İzlemek İçin Türkiye'ye Geldi
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St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı Eskişehirspor'un Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile oynayacağı maçı izlemek üzere Eskişehir'e geldi. İki takım arasındaki dostluk, 12 yıl önceki Avrupa Ligi karşılaşmasıyla başlamıştı.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı Eskişehirspor'un yarın Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e geldi.

Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme aşamasında 2012'de oynanan Eskişehirspor-St. Johnstone maçında "kardeş" olan 2 takım, 12 yıldır birbirlerine verdikleri desteği sürdürüyor. İskoçya'nın Perth şehrinde yaşayan St. Johnstone taraftarı 62 yaşındaki Ricky Marshall, yarın Bölgesel Amatör Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Eskişehirspor-Osmanlı 1453 Spor Kulübü karşılaşmasını izlemek için uçakla geldiği İstanbul'dan Yüksek Hızlı Tren'le Eskişehir'e ulaştı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret eden Marshall, daha sonra Teknik Asbaşkan Safa Üstünbaş ve takım kaptanı Rasim Mutlu ile bir araya geldi.

Ricky Marshall, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor ile kardeşliklerinin gün geçtikçe ilerlediğini belirterek, "İnternetten Eskişehirspor taraftarlarıyla yazışmalarım oluyor. Eskişehir'de yıllardan beri görüştüğüm dostlarım var. Geldiğimde onlarla birlikte olma şansı da buluyorum." dedi.

Marshall, İskoçlar ile Türklerin mücadeleci olduğunu, takımlarının ilerlemesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi. Eskişehir'e en son 2 yıl önce geldiğini belirten Marshall, ziyaretini ileride yeniden tekrarlamak istediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Eskişehirspor-Osmanlı 1453 Spor Kulübü arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Spor

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