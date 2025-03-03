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İskenderunspor'dan 'Kadına El Kalkamaz' Mesajı

İskenderunspor'dan 'Kadına El Kalkamaz' Mesajı
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İskenderunspor, Isparta 32 Spor ile oynadığı maçta sahaya 'Kadına el kalkamaz' pankartıyla çıkarak önemli bir mesaj verdi. Müsabakayı 2-0 kazanarak ligde 6. sıraya yükseldi.

Hatay'da oynanan İskenderunspor- Isparta 32 Spor müsabakasında futbolcular, yeşil sahada açtıkları pankartla 'Kadına el kalkamaz' mesajı verdiler.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Müsabaka Hatay ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma öncesi İskenderunsporlu futbolcular, sahaya İskenderun ilçe jandarma komutanlığı tarafından hazırlanan 'Kadına el kalkamaz' pankartıyla çıktılar.

İskenderunspor aldığı galibiyet ile puanını 41'e çıkarak ligde 6. sıraya yerleşti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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