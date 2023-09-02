İskenderunspor Başkanı: Stat olmazsa kimse şampiyonluk beklemesin

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrasında maçlarını İstanbul'da oynayan İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, stadyum problemine dikkat çekti. Başkan Bolat, "Stat olmazsa kimse İskenderunspor'dan şampiyonluk beklemesin" dedi.

2023-2024 futbol sezonu ilk maçını İstanbul'da Aksaray Belediyespor ile oynayan, mağlubiyetle sezona başlayan İskenderunspor'da kulüp başkanı Hakan Bolat, stadyum eksikliğinin üzerinde durdu. Başkan Bolat, futbolcuların depremden etkilendiklerini, stadyumun yıkılmasıyla İstanbul'da mücadele verdiklerini belirterek, "Stat olmazsa kimse İskenderunspor'dan şampiyonluk beklemesin. İstanbul'da kalmamızın iki ana sebebi var. Birincisi futbolcular, şehir tam hazır olmadığı için psikolojik olarak gelmek istemiyor. Geçen seneki takımdan kalan 13-14 oyuncu var. Hepsi burada depremi yaşadı. Biraz daha şehir oturduktan sonra gelmek istiyorlar. Bizim de onlarla yaptığımız akit anlaşması, 10'ncu ayın sonunda İskenderun'a döneceğimiz konusundadır. Stat ne zaman biter artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Stadımız olmazsa da kimse şampiyonluk beklemesin. Bu çok zor, en azından bu aradaki maçlarımızı seyirci baskımızla kendi stadımızda kendi şehrimizde oynayıp artık üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.