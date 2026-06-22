Haberler

'İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası' final müsabakaları başlıyor

'İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası' final müsabakaları başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Voleybol Türkiye Şampiyonası final müsabakalarının teknik toplantısı Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Açılış seremonisi yarın, finaller cuma günü yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Voleybol Türkiye Şampiyonası final müsabakalarının teknik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 6 erkek ve 7 kadın takımının katılım sağladığı organizasyonun açılış seremonisi, yarın Tınaztepe Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Final müsabakaları ise cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede hakim aylık gelirini sordu! Verdiği yanıta bakın

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor