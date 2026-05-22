İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler U23 Futbol Milli Takımı, Almanya'yı 1-0 yenerek Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Millilerin golünü 11. dakikada Göktuğ Altay attı. Ay-Yıldızlılar, Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde yarın TSİ 17.00'de Japonya ile karşılaşacak.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler A Milli Takımı'nın 2025 yılının Kasım ayında Japonya'da Olimpiyat Şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Şimdi aynı heyecanı Dünya Şampiyonası'nda yaşıyoruz. O kadrodan 7 oyuncu bugün Sırbistan'da mücadele ediyor. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Japonya ile finalde karşılaşmıştık. Umarım bu kez yine galip gelir, kupayı alırız. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Teknik Direktör İsmet Kamak'ı telefonla arayan Kerim Vural, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da teknik ekibe ve oyunculara başarı dileklerini iletti. - İSTANBUL

