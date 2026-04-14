İşitme Engelliler U23 Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu

BURDUR'da kamp yapan İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, mayıs ayında düzenlenecek Dünya Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Kamak, "Çalışmalarımız gayet güzel geçiyor. İnşallah 23 Mayıs'ta finali kazanıp Türkiyemize madalya ile dönmüş olacağız" dedi.

İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Sırbistan'da 11-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek U23 İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde kampa girdi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Asil Çakır, MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay ve Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek'ten oluşan heyet, milli takım kampını ziyaret etti.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, ziyarette futbolculara yönelik konuşmasında, "Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rabbim yolunuzu açık etsin, vurduğunuz gol olsun. Geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olacaksınız. Buna önce kendiniz inanacaksınız. 'Ben şampiyon olur muyum' diyerek değil, 'Ben şampiyon olurum' diyerek maçlara çıkacaksınız. Allah'ın izniyle şampiyon olacaksınız" dedi.

HÜSEYİN DALGAR: ŞANLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da Engelliler Spor Federasyonu'nun kendileri için çok kıymetli bir misafir olduğunu söyledi. Rektör Dalgar, "Burada bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçen yıl burada kamp yaptıktan sonra Japonya'da elde ettikleri derece bizleri çok gururlandırdı. Bu başarıya küçük de olsa bir katkı sunabildiysek bundan çok mutlu oluruz. Üniversite tesislerimizde sizin gibi çok kıymetli sporcuları misafir ederek, ülkemizi temsil edeceğiniz müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmanız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. İnşallah şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceksiniz. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

İSMET KAMAK: ÇALIŞMALARIMIZ GAYET GÜZEL GEÇİYOR

U23 Milli Takım Teknik Direktörü İsmet Kamak da "Burdur'da bir haftadır kamp yapıyoruz. Cumartesi günü Burdur kampımız sona erecek ve İstanbul Riva'da kampa gireceğiz. Sırbistan'daki U23 İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Şu anda 26 oyuncumuzla kampımız devam ediyor. Çalışmalarımız gayet güzel geçiyor. İnşallah 23 Mayıs'ta finali kazanıp Türkiye'mize madalya ile dönmüş olacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı