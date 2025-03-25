İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre müsabakalar, kadınlar ve erkeklerde dörder sıklette yapıldı. Sporcular ayrıca poomsae kategorisinde yeteneklerini sergiledi.

Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar

49 kilo: Gözde Şahinbaz

57 kilo: Zerda Polat

67 kilo: Didem Kirazcı

+67 kilo: Öykü Çelik

Erkekler

58 kilo: Muhammed Burak Ekinci

68 kilo: Nazmi Buğra Ercan

80 kilo: Ahmet Hakan Tuna

+80 kilo: Batuhan Şimşek

Poomsae

Erkekler ferdi 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran

Kadınlar ferdi 12 yaş ve üzeri: Türkan Teke

Çiftler 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran-Türkan Teke