CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıkarıldı

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilerek, çeşitli sıkletlerde madalyalar sahiplerini buldu.

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre müsabakalar, kadınlar ve erkeklerde dörder sıklette yapıldı. Sporcular ayrıca poomsae kategorisinde yeteneklerini sergiledi.

Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar

49 kilo: Gözde Şahinbaz

57 kilo: Zerda Polat

67 kilo: Didem Kirazcı

+67 kilo: Öykü Çelik

Erkekler

58 kilo: Muhammed Burak Ekinci

68 kilo: Nazmi Buğra Ercan

80 kilo: Ahmet Hakan Tuna

+80 kilo: Batuhan Şimşek

Poomsae

Erkekler ferdi 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran

Kadınlar ferdi 12 yaş ve üzeri: Türkan Teke

Çiftler 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran-Türkan Teke

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title