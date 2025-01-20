İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı

İşitme Engelliler Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nca (TİESF) Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 16 ilden 16 takım mücadele edecek.

TİESF Başkanı Dursun Gözel, şampiyonanın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaların 6 gün devam edeceğini söyledi.

Amaçlarının sporu kitlelere yaymak olduğunu belirten Gözel, şunları kaydetti:

"Şampiyonamıza Türkiye'nin farklı illerinden 16 takımımız katılıyor. Takımlarımız 4 gruba ayrıldı. Karşılaşmalarımız başladı, Çarşamba günü çeyrek ve yarı final gruplarımız belli olacak. Cumartesi günü de yarı final ve final maçlarımızla kapanışımızı yapacağız. Ev sahiplikleri için Kütahya Valiliğimize ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz."

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de futsal takımlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, spor dallarında Kütahya'da Türkiye şampiyonaları düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.