İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde turnuvaya veda etti
Türkiye İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'ya 4-1 yenilerek üçüncülük maçına yükselecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futsal Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.
Mücadeleyi 4-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, organizasyonda üçüncülük maçına çıkacak.
Organizasyon 22 Mart'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu