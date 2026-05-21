İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde

Sırbistan'da düzenlenen U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'yı 1-0 yenen Türkiye, finale çıktı. Milliler finalde Japonya ile karşılaşacak.

U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlar, 11'inci dakikada Göktuğ Altay'ın kaydettiği golle öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, 23 Mayıs'ta oynanacak final mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
