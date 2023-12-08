Aksaray'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Nurettin Aydın, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Aksaray'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Nurettin Aydın 2 madalya kazandı.

Dağılgan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 63 sporcu katılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncu, bir altın, bir bronz madalya kazanmayı başardı. 5-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda gençler kategorisinde mücadele eden Mert Nurettin Aydın, çift erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Nurettin Aydın, tek erkeklerde ise üçüncü olarak bronza madalyanın sahibi oldu. - BURSA