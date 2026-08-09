Haberler

İşitme Engelli Güreşçiden Avrupa Hedefi

İşitme Engelli Güreşçiden Avrupa Hedefi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda üçüncü olan 24 yaşındaki Seymen Berke Nergiz, Çorum'daki Türkiye Şampiyonası'nda 125 kiloda birinci oldu. İdolü İlhan Çıtak gibi başarılı olmayı hedefleyen sporcu, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyat üçüncülüğü bulunan 24 yaşındaki işitme engelli sporcu Seymen Berke Nergiz, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Geçen yıl ilk kez giydiği milli formayla Tokyo'da yapılan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Seymen Berke, son olarak 16-18 Haziran tarihlerinde Çorum'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Yıldızlar-Gençler-Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stilde birincilik kazandı.

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan İlhan Çıtak'ı idol olarak gören Seymen Berke, onun kadar başarılı olmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Seymen Berke, Ermenistan'ın Vanadzor kentinde 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

"Öz güvenim daha çok yerinde, rakiplerimi artık tanıyorum"

Sağ kulağı hiç duymayan, sol kulağında ise işitme cihazı kullanan Seymen Berke Nergiz, AA muhabirine, Çorum'da gerçekleştirilen şampiyonada kürsünün zirvesinde yer alarak yeni bir başarıya imza attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Asıl hedefinin uluslararası arenada başarılar kazanmak olduğunu anlatan Seymen Berke, yoğun ve tempolu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Seymen Berke Nergiz, başta ailesi olmak üzere antrenörlerinin desteğinin kendisini iyi hissettirdiğini anlatarak "Camiamızda idolümüz İlhan Çıtak. İlhan Çıtak gibi işitme engelliler güreşinde nam salmak hedefim. İnşallah altyapıdaki sporculara onun gibi bir idol olurum. Onun kadar bu camiada iz bırakırım." dedi.

Seymen Berke, uluslararası ilk başarısını olimpiyatlarda elde ettiğini aktararak "Orada üçüncülük nasip olmuştu. Hiçbir tecrübem yoktu. Orada bazı kazanımlar elde ettim. Öz güvenim daha çok yerinde, rakiplerimi artık tanıyorum. Avrupa Şampiyonası için olimpiyatlara hazırlandığım gibi stresli değilim, daha hırslı ve inançlıyım. Hedefim madalyadan ziyade şampiyonluk." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nı okutabilmenin gururunu yaşamak istediğini dile getiren Seymen Berke, tüm çalışmalarının bu yönde olduğunu, bir sakatlık veya olumsuzluk yaşanmadığı sürece başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi

İstanbul'da 'sahte hakim' skandalı
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler

10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti