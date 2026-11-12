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İşitme engelli milli judocular Bakü'deki Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı

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İşitme engelli milli judocular Bakü'deki Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı
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Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, işitme engelli milli judocular Bakü'de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. İki gün süren organizasyonda 12 ülkeden 78 sporcu madalya için tatamiye çıktı.

İşitme engelli milli judocular, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'de gerçekleştirilen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 12 ülkeden 78 sporcu madalya için tatamiye çıktı.

Milli sporcular, iki gün süren organizasyonda 1 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Şampiyonada kadınlar 48 kiloda Beyza Tıraş gümüş, kadınlar 57 kiloda Buse Tıraş, kadınlar 63 kiloda Bircan Altuntaş, kadınlar 70 kiloda Didem Öğdü, kadınlar 78 kiloda İnci Göğer, erkekler 66 kiloda Müslüm Berat Aslan, erkekler 73 kiloda Abdullah Kerim Kalaycı, erkekler 81 kiloda Emrah Dündar, erkekler 100 kiloda Muhammed Delil Peksert ve erkekler +100 kiloda Cihan Ayberk Tiyek ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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