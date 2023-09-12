İşitme Engelli Milli Güreşçi Sinan Sadak Dünya Şampiyonu Oldu

ŞIRNAKLI işitme engelli milli güreşçi Sinan Sadak (28) Kırgızistan'da düzenlenen 7'nci İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu. Daha önce 4 kez dünya şampiyonu olan Sadak, bu madalya ile 5'inci kez dünya şampiyonu oldu.

Cizre ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin 4'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Sinan Sadak, 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu yüzde 60 duyma yetisini kaybetti. 10 yaşındayken ailesine destek olmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Sadak, boks sporuna merak duydu. Boyacılık ve okuldan arta kalan zamanlarda boks antrenmanlarına giden Sadak, o dönem Cizre'de görev yapan güreş antrenörü Levent Kaleli tarafından keşfedildi. 16 yaşında İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'na seçilen Sadak, bugüne kadar 10 Türkiye, 4 de dünya şampiyonluğu elde etti. Sadak, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Brezilya'da yapılan 24'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) ise üçüncü oldu.

Sadak, 2-12 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 7'nci İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda rakiplerini eleyerek dünya şampiyonu oldu. Sadak, "İlk tur Ukrayna, yarı final İran ve final maçını Kazakistan ile yaptım. Bu neticede bir yıldır hiç durmadan haftanın 6 günü antrenman yaparak sadece dünya şampiyonluğunu düşünerek çalışıp durdum. Bugün çok şükür 5 kez dünya şampiyonluğu nasip oldu. İnşallah önümüzdeki sene Ermenistan'da yine dünya şampiyonası olacak ondan sonra 2025 Tokyo Olimpiyatları'nda koleksiyonumun tek eksik parçası olan olimpiyat altın madalyasını almak için var gücümüzle çalışacağız. Bu altın madalya Şırnak'ta spor yapan bütün kardeşlerime gelsin. Bu madalyaların onlar için çok önemli bir umut işi olduğunun farkındayım, bunun için elimden geldiğince onların inancını güçlü tutmaya çalışacağım. Beni destekleyen aileme, arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.